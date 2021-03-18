Участие Ленобласти в московской выставке обойдется почти в 4 млн рублей

Делегация от Ленобласти посетит международную туристическую выставку «Интурмаркет». Организатора поездки представителей региона выберут на сайте госзакупок.

Мероприятие пройдет в Москве с 1 по 3 апреля. Как сообщает 47news, ссылаясь на портал госзакупок, начальная стоимость тендера составит 3 миллиона 716 тысяч рублей. Средства будут выделять из бюджета Ленобласти.

Из подробностей техзадания известно, что подрядчику предстоит найти экспоместо, нанять переводчика и подготовить раздаточный материал. Также исполнитель контракта займется организацией проезда к месту проведения мероприятия, оплатит проживание и питание двум представителям региона.

Делегация от Ленобласти представит проект «Государева дорога», которая соединяет две столицы.