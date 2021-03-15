На монтаж сетей водопровода и канализации в Гатчине потратят более 7 млн рублей

В Гатчине от улицы Горького до улицы Красной планируют привести в порядок городские коммуникации. На эти цели готовы выделить 7 миллионов 297 тысяч рублей.

По условиям тендера, на данном участке подрядчик обязуется разобрать тротуар и асфальтобетонное покрытие, повалить 4 дерева и демонтировать бордюры. После проделанных работ строители приступят к монтажу водопровода и канализации.

Также в условиях техзадания прописано условие благоустроить отремонтированный участок дороги. Средства на весь комплекс работ выделят из городского бюджета.