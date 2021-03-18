Музей собирается проводить совместные мероприятия с расположенным напротив Центром искусства и музыки библиотеки им. Маяковского.
Комитет по культуре Санкт‑Петербурга принял такое решение в рамках дальнейшего развития музея. Учреждение получит помещение площадью более 400 квадратных метров.
В пресс-службе администрации добавили, что музей собирается проводить совместные мероприятия с расположенным напротив Центром искусства и музыки библиотеки им. Маяковского. Так в центре города хотят сделать современный музейно-библиотечный кластер.
Сейчас в музее придумывают идеи по экспозиции на новой площадке. Об этом рассказали 78.ru.
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