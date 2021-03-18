Путин предложил Байдену продолжить переговоры в прямом эфире

Президент России Владимир Путин в интервью рассказал, как бы он хотел продолжить диалог с американским лидером Джо Байденом.

Фрагмент интервью в своем Telegram-аккаунте выложили RT на русском. Так, на кадрах Владимир Путин отметил, что хотел бы продолжить разговор в онлайн-режиме или даже в прямом эфире.

«Ну чтобы нам не пикироваться вот так вот заочно… Мы должны продолжать отношения. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн. Без всяких задержек, в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США. Я бы не откладывал это в долгий ящик. Или завтра, либо, скажем, в понедельник»