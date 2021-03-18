Путин поздравил жителей страны с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Владимир Путин 18 марта поздравил всех жителей страны с седьмой годовщиной со дня воссоединения полуострова Крым с Россией. И посетил концерт, который проходит в Москве.

Он отметил, что именно в Крыму находится центр формирования духовного единства, которое легло в основу русской нации и единого российского государства, поскольку здесь принял крещение князь Владимир.

И добавил, что россияне рассматривают своих соседей как братские народы, и всегда готовы подставить им плечо, чтобы совместно двигаться дальше, используя конкурентные преимущества.

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Напомним, Крым и Севастополь вернулись в состав России в 2014 году. 16 марта состоялся референдум, по результатам которого более 90% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Через два дня был подписан соответствующий договор.