Путин поздравил жителей страны с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Владимир Путин 18 марта поздравил всех жителей страны с седьмой годовщиной со дня воссоединения полуострова Крым с Россией. И посетил концерт, который проходит в Москве.
Он отметил, что именно в Крыму находится центр формирования духовного единства, которое легло в основу русской нации и единого российского государства, поскольку здесь принял крещение князь Владимир.
И добавил, что россияне рассматривают своих соседей как братские народы, и всегда готовы подставить им плечо, чтобы совместно двигаться дальше, используя конкурентные преимущества.
Напомним, Крым и Севастополь вернулись в состав России в 2014 году. 16 марта состоялся референдум, по результатам которого более 90% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Через два дня был подписан соответствующий договор.