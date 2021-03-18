В Ленобласти мошенники за один день обманули несколько пенсионеров на 500 тысяч рублей

В Ленинградской области и Петербурге активизировались мошенники. Только за один день от их рук пострадали несколько пенсионеров на более чем 500 тысяч рублей. Все пострадавшие в возрасте от 73 до 75 лет.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие» в четверг, 18 марта, первой, кто пострадала от преступников, стала 73-летняя жительница Гатчины. Днем с ней связалась по телефону женщина, представившись сотрудницей банка. Обманом она завладела 400 тысячами рублей у пенсионерки. Пожилая женщина перевела их через банкомат.

Похожей схемой воспользовались при обмане 74-летней пенсионерки из Тосно, 75-летней жительницы Рощино и 73-летней жительницы Петербурга. В данном случае добычей мошенников стали 165 тысяч рублей.

По описанным фактам мошенничества уже возбудили уголовные дела. Полиция занимается поиском преступников.