Предпринимательницу из Кингисеппа осудили условно на 1,5 года за непредоставленные ритуальные услуги

Кингисеппский городской суд вынес приговор 32-летней местной предпринимательнице по делу о мошенничестве в значительном размере. Женщина обещала клиентам установить памятник на могилу, однако обещание не сдержала.

Как сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу судов Ленобласти в четверг, 18 марта, для несостоявшейся мошенницы разбирательство закончилось без серьезных последствий. Суд учел факт раскаяния и наличия у обвиняемой двух детей. Женщина отделалась условным сроком и возмещением ущерба пострадавшим в размере 50 тысяч рублей.

По данным следствия, летом 2020 года обвиняемая обещала двум клиентов установить памятники для усопших родственников на местном кладбище. Услуги предпринимательница оценила в 15 и 35 тысяч рублей, однако не имела возможности выполнить обязательства.