Предпринимательницу из Кингисеппа осудили условно на 1,5 года за непредоставленные ритуальные услуги

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Live Journal

Кингисеппский городской суд вынес приговор 32-летней местной предпринимательнице по делу о мошенничестве в значительном размере. Женщина обещала клиентам установить памятник на могилу, однако обещание не сдержала.

Как сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу судов Ленобласти в четверг, 18 марта, для несостоявшейся мошенницы разбирательство закончилось без серьезных последствий. Суд учел факт раскаяния и наличия у обвиняемой двух детей. Женщина отделалась условным сроком и возмещением ущерба пострадавшим в размере 50 тысяч рублей.

По данным следствия, летом 2020 года  обвиняемая обещала двум клиентов установить памятники для усопших родственников на местном кладбище. Услуги предпринимательница оценила в 15 и 35 тысяч рублей, однако не имела возможности выполнить обязательства.

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16.03.2021 126
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