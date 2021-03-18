В Киришах вспомнили страшные события 18 марта 1986 года

18 марта 1986 в городе произошла одна из серьезнейших техногенных катастроф мировой истории — тогда из-за халатности персонала загорелся резервуар-десятитысячник, полностью заполненный бензином.

Фото: МЧС Ленинградской области Фото: МЧС Ленинградской области Фото: МЧС Ленинградской области Фото: МЧС Ленинградской области Фото: МЧС Ленинградской области

35 лет назад на территории нефтеперерабатывающего завода «Киришинефтеоргсинтез» загорелся полный горючего резервуар. Последствия ЧП угрожали целому городу. Теперь этот пожар, произошедший из-за халатности персонала, является одним из сложнейших в мировой истории.

Для ликвидации пожара были задействованы все силы местного гарнизона и личный состав Ленинграда, свободный от несения службы. В общей сложности на завод отправилось колонна из 23 единиц спецтехники, 150 пожарных-добровольцев и весь руководящий состав пожарной охраны тогда еще Ленинграда.

Ветеран пожарной охраны Валерий Леоненков, служивший в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области, в интервью о тех страшных событиях рассказал следующее:

«Я тогда был заместителем начальника 8 пожарной части УПО-50, и офицеров из нашей части отправили на тушение этого пожара как дополнительную силу. Мы работали посменно по 1,5-2 часа около 2 суток, стоя по грудь в смеси воды и бензина, охлаждая резервуар и горящие задвижки водой. Когда пары бензина вспыхивали на поверхности, чтобы не обгореть, ныряли в эту смесь на 2-3секунды».

Как отмечает ликвидатор катастрофы, тушение пожара продолжалось 85 часов.

Ценой огромных усилий пожарным удалось потушить пожар и и сохранить 70% топлива, находившегося в резервуаре.