«Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге может пройти в очном формате

Однако на организацию патриотического шествия может повлиять эпидемиологическая обстановка.
По информации издания ТАСС, праздничное шествие, приуроченное ко Дню Победы, в этом году может пройти в традиционном очном формате.
Отмечается, что уже началась подготовка к акции, однако на ее проведение офлайн может повлиять эпидемиологическая обстановка в России.
Напомним, в прошлом году впервые в истории «Бессмертный полк» состоялся виртуально.
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17.02.2021 178