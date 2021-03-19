«Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге может пройти в очном формате

Однако на организацию патриотического шествия может повлиять эпидемиологическая обстановка.

По информации издания ТАСС, праздничное шествие, приуроченное ко Дню Победы, в этом году может пройти в традиционном очном формате.

Отмечается, что уже началась подготовка к акции, однако на ее проведение офлайн может повлиять эпидемиологическая обстановка в России.

Напомним, в прошлом году впервые в истории «Бессмертный полк» состоялся виртуально.