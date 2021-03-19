В ТЦ «Старая Деревня» открылся пункт вакцинации от коронавируса

Расчётная пропускная способность пункта — 200 человек в сутки.

По информации группы ТЦ «Старая Деревня» «ВКонтакте», на территории торгового комплекса на Торфяной дороге с 18 марта открылся пункт вакцинации от коронавируса.

Отмечается, что пункт был открыт на третьем этаже и будет работать с 12:00 до 19:00.

Для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС.