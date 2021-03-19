Развратника-грузина, славшего интимные фото школьнице, задержали во Всеволожске

По информации ivbg.ru, 18 марта во Всеволожске задержан 37-летний уроженец грузинского города Кутаиси.

Поводом для ареста стало обращение местной жительницы. Она рассказала, что с ноября 2020 года ее 12-летней дочери через социальную сеть поступали сообщения и фото интимного характера.

Задержанный уже дал признательные показания. По факту развратных действий в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста возбуждено уголовное дело. У следствия ест основания полагать, что задержанный причастен к другим подобным преступлениям.

Вам будет интересно Видео: 60-летняя женщина поскользнулась и проломила себе череп у входа в школу в Петербурге С территории 345-й школы на улице Бабушкина в Санкт-Петербурге экстренно доставили в больницу 60-летнюю школьную гардеробщицу. Женщина поскользнулась, упала и пробила... 19.03.2021 60

Ранее ivbg.ru публиковал фото и сообщал о том, как в Токсово задержали школьного психолога, развращавшего мальчиков.