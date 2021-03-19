В Ленобласти определили лучших в комплексе ГТО

В минувшем 2020 году лидерами регионального рейтинга по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» стали Волховский, Киришский и Тихвинский районы.

Всего в 22 центрах тестирования Ленобласти нормы ГТО сдали 5 188 атлетов, из них 2 882 человек получили знаки отличия. Помимо этого в 2020 году областные спортсмены завоевали бронзу на первом Фестивале чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и получили сертификат на комплект спортивного оборудования. Его уже установили в спортзале «Фаворит» Выборга.

Напомним, что до 24 марта сотрудники центров тестирования региона принимают нормативы ГТО у жителей во всех районах Ленобласти. Для того, чтобы сдать нормативы и побороться за значок ГТО достаточно зарегистрироваться по ссылке. К слову, из бюджета Ленобласти в этом году выделили 19,3 млн рублей на поддержку муниципальных физкультурно-спортивных организаций.