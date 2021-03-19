В Кудрово в скором времени откроют новое пожарное депо

Автор: Александр Селиванов
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В случае положительного заключения, объект будет сдан в эксплуатацию раньше, чем ожидалось.

Новое пожарное депо в Кудрово (Всеволожский район) уже практически готово к открытию. В администрацию Заневского городского поселения направлено заявление о вводе в эксплуатацию объекта.

Отмечается, что пожарное депо пожарного депо располагается на улице Областной, 6.

Ускорить сроки строительства поручил ускорить губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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15.03.2021 182
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