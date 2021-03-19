Эксперты HeadHunter установили, что во время поиска работы финансовые трудности испытывают 83% россиян, в том числе и жители Ленинградской области.

Этот показатель на пять процентных пунктов выше, чем в 2016 году. Наибольшие сложности испытывают рабочий персонал, работники транспортной сферы, представители сферы безопасности и ресторанно-гостиничного бизнеса.

Меньше всего проблем с финансами во время поиска нового места работы у банковских служащих. На вопрос «Сколько еще вы можете позволить себе искать работу, пока не начнете испытывать финансовые трудности?» каждый второй опрошенный ответил «4 недели».