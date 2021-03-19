Мужчина лишился 150 тыс. рублей, преступник скрылся.
Дерзкое преступление произошло в одном из отделений банка Петебурга в пятницу днём. Двое неизвестных в масках заприметили жертв возле соседнего банковского терминала. Пока его сообщник отвлек двух людей, первый преступник быстро выхватил пачку денег с банкомата и скрылся.
Преступником было похищено 150 тыс. рублей. Их розыском занимается полиция. Видеозаписью поделились 78.ru.
В Ленобласти мошенники за один день обманули несколько пенсионеров на 500 тысяч рублей.
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18.03.2021 124