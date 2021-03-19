В Ленобласти наградили лучших в сфере потребительского рынка

Сегодня, 19 марта, во Всеволожске прошел Форум потребительского рынка, где наградили лучших в сфере.

В этом году конкурс «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка» проходил по семи номинациям, также в состязаниях впервые приняли участие самозанятые. Победители в каждой номинации получили приз в размере 65 тыс. руб., за второе место – 52 тыс., третье – 39 тыс. Список победителей и призеров — по ссылке.

Стоит отметить, что в 2020 году оборот розничной торговли в Ленобласти вырос на 44 млрд рублей и составил 480,6 млрд рублей. При этом доли торговых сетей в обороте составил 75%, малых и средних предприятий — 11%.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти для предпринимателей расширили список сфер деятельности, где можно получить патент, а также предоставили возможность снижения его стоимости. Также регион попал в ТОП-5 по росту малого и среднего бизнеса.