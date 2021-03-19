В петербургском магазине игрушек нашли контрафакт на 10 млн рублей

Сотрудники Северо-Западной таможни в ходе проверки магазина детских игрушек в Петербурге обнаружили 1700 незаконно ввезенных детских конструкторов LEGO. Стоимость контрафакта колоссальна.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, помимо сотрудников таможни в рейде участвовали уполномоченные Роспотребнадзора, транспортной прокуратуры, а также представители бренда LEGO на территории РФ.

Согласно отчету ведомства, в торговом помещении обнаружили 1742 наборов детского конструктора, маркировка и изображения которых нарушают исключительные права на интеллектуальную собственность. Представитель бренда LEGO отметил, что сумма ущерба составила 10 млн рублей.

«Товар изъят. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 180 УК РФ», — сообщает пресс-служба ведомства.