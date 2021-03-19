В Ленобласти назвали город с самым высоким уровнем загрязнения воздуха

Автор: Анастасия Щербакова
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Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды назвало город с самым загрязненным воздухом. Им оказались Кириши — центр нефтехимической промышленности.

Как сообщает портал LIVE24, эксперты исследовали пробы атмосферного воздуха в феврале. Результаты показали, что концентрация сероводорода в Киришах превышает допустимую в 1,4 раза.

Также в воздухе специалисты лаборатории обнаружили диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, углерод, аммиаа, бензоа и другие вредные химические элементы. Их количество не превышало допустимой нормы, но ученые сделали вывод о потенциальной опасности такого воздуха.

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16.03.2021 178
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