Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды назвало город с самым загрязненным воздухом. Им оказались Кириши — центр нефтехимической промышленности.

Как сообщает портал LIVE24, эксперты исследовали пробы атмосферного воздуха в феврале. Результаты показали, что концентрация сероводорода в Киришах превышает допустимую в 1,4 раза.

Также в воздухе специалисты лаборатории обнаружили диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, углерод, аммиаа, бензоа и другие вредные химические элементы. Их количество не превышало допустимой нормы, но ученые сделали вывод о потенциальной опасности такого воздуха.