В Кингисеппском районе 55 рыбаков застряли на льдине — на помощь хотят отправить вертолёты

В районе деревни Старое Гарколово в субботу, 20 марта развернулась спасательная операция – в ледяной ловушке оказалось 55 любителей рыбалки.
Сообщение о происшествии на льду поступило в МЧС еще в 9:10 утра. В западне оказались 55 человек.
По данным ТАСС, спасатели направились вызволять рыбаков на трёх плавсредствах. Также к вылету подготовили два вертолета МЧС.
Согласно последним данным спасательная операция еще не закончена. ivbg.ru будет следить за ходом происшествия.
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20.03.2021 56