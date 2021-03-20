В Кингисеппском районе 55 рыбаков застряли на льдине — на помощь хотят отправить вертолёты

В районе деревни Старое Гарколово в субботу, 20 марта развернулась спасательная операция – в ледяной ловушке оказалось 55 любителей рыбалки.

Сообщение о происшествии на льду поступило в МЧС еще в 9:10 утра. В западне оказались 55 человек.

По данным ТАСС, спасатели направились вызволять рыбаков на трёх плавсредствах. Также к вылету подготовили два вертолета МЧС.

Согласно последним данным спасательная операция еще не закончена. ivbg.ru будет следить за ходом происшествия.