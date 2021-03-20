Также разработают мобильное приложение-паспорт. Оно позволит заключать договоры, покупать алкоголь в магазинах, обращаться в МФЦ.
Президент России Владимир Путин подписал указ о внедрение электронных паспортов в России с 1 июля 2023 года. При этом в Москве с 1 декабря 2021 года граждане уже смогут опробовать нововведение.
Указ гласит, что гражданин РФ сможет оформить себе паспорт с электронным носителем, сдав биометрические данные (изображение лица и отпечатки двух пальцев рук). Бумажный паспорт после процедуры станет недействительным.
Также разработают мобильное приложение-паспорт. Оно позволит заключать договоры, покупать алкоголь в магазинах, обращаться в МФЦ. Об этом рассказали Невские новости.
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