Также разработают мобильное приложение-паспорт. Оно позволит заключать договоры, покупать алкоголь в магазинах, обращаться в МФЦ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о внедрение электронных паспортов в России с 1 июля 2023 года. При этом в Москве с 1 декабря 2021 года граждане уже смогут опробовать нововведение.

Указ гласит, что гражданин РФ сможет оформить себе паспорт с электронным носителем, сдав биометрические данные (изображение лица и отпечатки двух пальцев рук). Бумажный паспорт после процедуры станет недействительным.

Также разработают мобильное приложение-паспорт. Оно позволит заключать договоры, покупать алкоголь в магазинах, обращаться в МФЦ. Об этом рассказали Невские новости.