Ранее об исчезновении почтальона в поселке Дзержинский с крупной суммой денег стало известно в субботу, 20 марта. Тревогу забили родственники женщины.

Как сообщал портал Online47, женщина отправилась доставлять пенсии еще в четверг, 18 марта. С тех пор о ее местоположении ничего неизвестно.

«Почта России» ответила на сообщения о пропаже своей сотрудницы.

«Информация в новости не соответствует действительности. Все почтальоны вернулись с маршрутов», – заявили 20 марта в пресс-службе «ПР».

Об этом рассказали в издании online47.ru.