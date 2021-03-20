Ранее об исчезновении почтальона в поселке Дзержинский с крупной суммой денег стало известно в субботу, 20 марта. Тревогу забили родственники женщины.
Как сообщал портал Online47, женщина отправилась доставлять пенсии еще в четверг, 18 марта. С тех пор о ее местоположении ничего неизвестно.
«Почта России» ответила на сообщения о пропаже своей сотрудницы.
«Информация в новости не соответствует действительности. Все почтальоны вернулись с маршрутов», – заявили 20 марта в пресс-службе «ПР».
Об этом рассказали в издании online47.ru.
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Об исчезновении почтальона в поселке Дзержинский с крупной суммой денег стало известно в субботу, 20 марта. Тревогу забили родственники женщины. Как...
20.03.2021 136