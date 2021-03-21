В Коммунаре за два часа потушили 750 квадратных метров горящих строений

Пожар охватил 750 квадратных метров двух нежилых зданий, расположенных на улице Антропшинская в Коммунаре Гатчинского района Ленинградской области.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 21 марта в 06:39. В 07:45 ликвидировано открытое горение. А в 08:20 пожар был потушен.
Информация о пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.
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20.03.2021 149