В Коммунаре за два часа потушили 750 квадратных метров горящих строений

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Пожар охватил 750 квадратных метров двух нежилых зданий, расположенных на улице Антропшинская в Коммунаре Гатчинского района Ленинградской области.  

00x800
Фото: 47.mchs.gov.ru

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 21 марта в 06:39. В 07:45 ликвидировано открытое горение. А в 08:20 пожар был потушен.

Информация о пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.

Вам будет интересно
В Коммунаре за два часа потушили 750 квадратных метров горящих строений пожар, Ленинградская область, Коммунар, Гатчинский район
Пламя сожгло 600 "квадратов" цеха в промзоне Киришей
Пожар тушили более десяти спасателей. В субботу, 20 марта, в городе Кириши в Ленобласти произошло мощное возгорание. Подробности сообщили в пресс-службе...
20.03.2021 149
Автор