Лыжник нашел труп пенсионера в медицинской маске и резиновых сапогах в Юкках

По информации ivbg.ru, 19 марта около 12:30 в полицию Всеволожского района обратился 66-летний житель садоводства «Белоостров».

Во время катания на лыжах в деревне Юкки недалеко от лесной дороги на Пасторское озеро он обнаружил труп пожилого мужчины. На нем были черная куртка, джинсы и резиновые сапоги. На медицинской маске – следы рвотных масс.

Вам будет интересно Фото: серийные разбойники, нападавшие только на женщин, задержаны в Петербурге По информации ivbg.ru, 18 марта задержаны 28-летний и 32-летний мужчины, подозреваемые минимум в трех нападения на женщин в Санкт-Петербурге. Один из... 19.03.2021 178

Признаков насильственной смерти на теле не зафиксировано. Личность погибшего установлена – им оказался 72-летний житель Купчино, страдающий деменцией и постоянно проживающий в пансионате «Альпийская деревня». Он ушел гулять 18 марта и не вернулся.