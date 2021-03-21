Задержан грабитель, отобравший 58 тысяч у пенсионерки в Юкках – маска ему не помогла

Как сообщал ivbg.ru, 11 марта грабитель ворвались в дом 67-летней пенсионерки в Юкках и отобрал у нее 58 тысяч рублей.
При этом он распылил содержимое перцового баллончика в 47-летнюю домработницу. Лицо злоумышленника было скрыто маской.
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