Мужчина поссорился с 17-летней девушкой, помогающей ему в ремонте квартиры. Он сам позвонил в полицию и назвал произошедшее самообороной.

В городе Кировск Ленинградской области маляр из Липецкой области нанёс тяжелые побои своей помощнице 17-лет. Конфликт произошел в квартире дома по улице Набережная. Мужчина сам позвонил полицию и сказал что ударил девушку в целях самообороны.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, задержали уроженца Липецкой области. 17-летнюю жительницу Уфы госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии комы. Задержанного поместили в изолятор и возбудили уголовное дело. Об этом рассказали 78.ru.

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