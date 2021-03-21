Осужденный за убийство зарезал сокамерника в «Крестах-2» в Петербурге

По информации ivbg.ru, 20 марта осужденный за убийство мужчина 1987 года рождения во время ссоры зарезал сокамерника в «Крестах-2».

Мужчина нанес 38-летнему оппоненту несколько ударов «самодельно изготовленным колющим предметом». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.

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Известно, что жертва убийцы обвинялась в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.