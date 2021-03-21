Молодой человек убил 17-летнего подростка ударом ножа в сердце в Петербурге

По информации ivbg.ru, 20 марта в полицию с сообщением о поножовщине в поселке Понтонный обратился 17-летний подросток.

Возле дома № 15 по улице Александра Товпеко произошла драка. Прибывшие на место полицейские обнаружили с ножевым ранением 17-летнего жителя Колпино.

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Помочь подростку не смогли – он скончался до приезда скорой помощи. По горячим следам был задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался 21-летний житель Колпино.