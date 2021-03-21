Нетрезвого молдаванина-оружейника за рулем Volkswagen задержали у «Мега Парнас»

По информации ivbg.ru, 20 марта у торгового комплекса «Мега Парнас» внимание полиции Всеволожского района привлек Volkswagen Passat с эстонскими номерами и с включенными аварийными фарами.

В салоне автомобиля находился нетрезвый мужчина. На переднем сиденье лежали пистолет и патрон. Личность водителя установлена – им оказался 31-летний гражданин Молдовы, проживающий в деревне Раздолье Приозерского района.

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В Россию он прибыл около года назад. Его оружие – переделанный пневматический пистолет «Байкал». Патрон также кустарный, сделанный из строительно-монтажного.