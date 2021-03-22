Число жертв утренней аварии под Приозерском возросло до двух человек

Ранее ivbg.ru сообщал, что ранним утром 22 марта на 89-м километре автодороги «Сортавала» столкнулись два грузовых и один легковой автомобили, двигающиеся во встречном направлении.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что столкнулись грузовики Scania R500LA, Скания RL360 и Renault Logan. В результате ДТП водители грузовых автомобилей от полученных травм скончались. 58-летний водитель легковушки и двое его пассажиров госпитализированы. Правоохранители начали проверку.

Ранее сообщалось, что движение по «Сортавале» в оба направления полностью перекрыто. Объезд возможен через населенный пункт Соловьевка, затора нет.