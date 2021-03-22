Пьяный мужчина попытался покормить голубей и чуть не умер в Петербурге

По информации ivbg.ru, 21 марта около 17:00 в полицию Санкт-Петербурга обратилась жительница Сестрорецка. По словам женщины, 39-летний товарищ ее супруга выпал из окна их квартиры.

Полицейские установили, что супруги и их товарищ выпивали алкогольные напитки. В какой-то момент возникла необходимость проветрить помещение, поэтому они открыли окно, расположенное на третьем этаже.

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Нетрезвый гость захотел покормить голубей. Он присел на подоконник, но не удержался и выпал. Мужчина пережил падение. Его госпитализировали с травмами, характерными для падения с высоты.