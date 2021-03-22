Для прогулочных судов канал с прошлого года всё ещё остается закрыт из-за коронавируса.

Сайменский канал, соединяющий берега Выборга и Финляндии открылся для навигации. Теперь по нему смогут ходить грузовые суда, сразу после открытия шлюзов. Отмечается, что специалистами Финляндии были проведены работы на гидротехнических сооружениях Сайменского канала.

Торговое судно Pinta из Литвы пройдет по каналу первым. Оно проследует в финляндский порт Иматра, благодаря Буксиру Calypso, который расколет лёд, находящийся на пути.

Об открытии канала сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта. Cообщили 78.ru.

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