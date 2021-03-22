Александр Розенбаум возглавил Общественный совет при УФСИН по Петербургу и Ленобласти

Народный артист России Александр Розенбаум избран председателем Общественного совета при УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН, в новый состав Общественного совета вошли известные деятели науки, культуры и образования. В частности, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор канала «ТБН» Ян Волков, президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, актер Андрей Ургант и другие. В пятницу, 19 марта, уже состоялось первое заседание.

Добавим, что Общественного совета оказывают помощь УФСИН, посещают колонии, проводят для осужденных благотворительные акции, организуют концерты.

Ранее мы рассказывали, что российских осужденных могут привлечь к очистке территорий Арктической зоны от накопленных загрязнений. Договоренность уже достигнута с руководством Красноярского края и администрацией Норильска.