О своем решении президент России объявил 22 марта во время видеоконференции по вопросам наращивания производства вакцин от COVID-19.

«Вакцинация – это, конечно, дело добровольное. Это личное решение каждого человека. Кстати, я сам намерен сделать это завтра», – добавил Владимир Путин.

Таким образом, глава государства сделает прививку 23 марта.

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В ходе видеоконференции Владимир Путин также отметил, что российские производители вакцины смогли в кратчайшие сроки решить задачи по развертыванию мощностей.