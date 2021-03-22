О своем решении президент России объявил 22 марта во время видеоконференции по вопросам наращивания производства вакцин от COVID-19.
«Вакцинация – это, конечно, дело добровольное. Это личное решение каждого человека. Кстати, я сам намерен сделать это завтра», – добавил Владимир Путин.
Таким образом, глава государства сделает прививку 23 марта.
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22.03.2021 109
В ходе видеоконференции Владимир Путин также отметил, что российские производители вакцины смогли в кратчайшие сроки решить задачи по развертыванию мощностей.