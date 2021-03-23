Мигранта подозревают в изнасиловании школьницы в мотеле-сауне Петергофа

В Петербурге задержали гражданина Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании школьницы.

О преступлении заявил отец девочки. По его словам, в период с 1 до 6 часов 11 марта в мотеле-сауне 31-летний гражданин Узбекистана совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 13-летней дочери. Об этом сообщает Мойка78.

Мужчина работал разнорабочим в этом мотеле и там же проживал. Возбуждено уголовное дело. Также известно, что мигрант приехал в России в 2018 года на заработки.

