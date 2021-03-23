Фото: транспортный вертолет Ми-26 привез истребитель Су-27 в Кингисепп

Экипаж тяжелого транспортного вертолета Ми-26 Ленинградской армии отработал учебные задачи по транспортировке груза на внешней подвеске.

Пилотирование вертолета с грузом на внешней подвеске имеет ряд особенностей, которые делают его более сложным, чем при перевозке грузов внутри воздушного судна.

Экипаж Ми-26 вылетев с аэродрома Веретье в Псковской области, пролетел около 300 километров, взял на внешнюю подвеску истребитель Су-27 на аэродроме Пушкин и доставил его на авиационный полигон Кингисеппский.

Фото: пресс-служба ЗВО