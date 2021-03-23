Из салона белой Toyota в Токсово украли более 160 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, 22 марта в полицию Всеволожского района обратился 25-летний безработный житель Мурино.

Из салона его белой Toyota Camry украли более 160 тысяч рублей. Иномарка была припаркована на улице Офицерской в Токсово. Автомобиль и деньги в нем были без присмотра около двух часов.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.