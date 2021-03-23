После трапезы посетитель попытался скрыться, но был быстро пойман.

Поход в магазин за деликатесами стоил петербуржцу 23 тысячи рублей. Однако он и не собирался расплачиваться. Инцидент произошел в понедельник около 22 часов в Красносельском районе. Покупатель взял с полок магазина две бутылки элитного вина и несколько банок красной икры, после чего зашёл в примерочную и принялся за трапезу.

После ужина с деликатесами, петербуржец попытался скрыться, но был оперативно пойман сотрудниками вневедомственной охраны и передан в полицию для дальнейшего разбирательства. Об этом рассказали 78.ru.

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