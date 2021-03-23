Преступник был одет в чёрное пальто и тёмно-синюю шапку с чёрной маской на лице. В данный момент его ищет полиция.

В Приморском районе Петербурга произошло ограбление микрофинансовой организации на улице Уточкина. Как видно на с записей видеокамеры, неизвестный в черной одежде вошел в офис «Быстро деньги» и достав пистолет, потребовал у сотрудниц деньги.

Преступник был одет в чёрное пальто и тёмно-синюю шапку с чёрной маской на лице. После выхода из офиса сел в автобус 180-го маршрута и уехал. Об этом рассказали 78.ru. Кадры видеозаписи были взяты с 78.ru.

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