С 1 сентября 2021 года в России стартует «гаражная амнистия»

Она даст возможность оформить в собственность землю под помещением для автомобиля. Законопроект принят 23 марта и вступит в силу в сентябре, чтобы власти успели подготовиться.

Оформить в собственность землю можно будет под гаражами, построенными до 30 декабря 2004 года в качестве объектов капитального строительства. Обязательное условие для амнистии – участок должен быть предоставлен гражданину организацией, органом власти либо решением гаражного кооператива.

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Под упрощенное оформление также подпадают и некапитальные металлические гаражи, но не гаражи-ракушки. Для амнистии необходимо, чтобы земля была выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу.

«Гаражная амнистия» в России продлится до 1 сентября 2026 года.