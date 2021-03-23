Учреждения культуры в Ленобласти осваивают новые форматы работы

На базе дома-музея Николая Римского-Корсакова в 2020 году организован виртуальный концертный зал. В Ивангородском музее запущен мультимедиа-гид по экспозиции «Иван Билибин и Александра Щекатихина-Потоцкая».
Три муниципальные библиотеки Ленинградской области оснащены по модульному стандарту, а 310 профильных специалистов региона прошли повышение квалификации.
Талантливым учащимся детских областных школ искусств в 2020 году присуждена 31 стипендия. Еще 14 грантов выданы социально ориентированным НКО и любительским творческим коллективам.
Организованы шесть масштабных фестивалей, а также две выставки из собрания Государственного Эрмитажа. Для нужд творческих коллективов региона в 2020 году приобретен Дом культуры имени Максима Горького в Санкт-Петербурге.