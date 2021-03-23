В Ленобласти полиция накрыла крупную нарколабораторию

В гараже обычного частного дома под Всеволожском правоохранители обнаружили крупномасштабное производство синтетического наркотика. Полиция изъяла порядка 48 килограммов губительной смеси.

В лабораторию полиция нагрянула в понедельник, 22 марта в Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района. Согласно информации Невских новостей, над производством наркотиков занимались трое мужчин возрастом от 22 до 40 лет. Старший из них ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков, а в роли организатора наркобизнеса выступил самый младший из них — 22-летний петербуржец.

По информации оперативников, земельный участок приобретался специально под строительство нарколаборатории. В ходе обыска правоохранители изъяли 16 канистр с наркотическими смесями общим весом 48 килограммов.