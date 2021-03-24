В домах цыган в Верхних Осельках полиция нашла наркоплантацию и оружие — видео

Ранее ivbg.ru сообщал, что полиция и Росгвардия устроили профилактический рейд в табор цыган в Верхних Осельках во Всеволожском район Ленобласти.

Было проверено почти 150 частных домов, большинство построек оказались «самостроем». В одном из домов по улице Комсомола обнаружили 70 кустов наркосодержащего растения. Также было изъято расфасованное по пакетам растительное вещество. Задержаны трое мужчин в возрасте от 32 до 60 лет.

Также в ходе рейда были изъяты два оружия. Помимо домов были проверены и машины — на некоторых из них были установлены архивные регистрационные номера.

В итоге в отдел полиции были доставлены 150 человек. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, рейд был проведен из-за открытого конфликта между цыганами и жителями поселка Заводской, где стали пропадать металлические калитки и столбы.