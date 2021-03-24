Двоих закладчиков наркотиков задержали на «Коле» во Всеволожском районе

По информации ivbg.ru, 19 марта возбуждено уголовное дело о покушении на хранение и сбыт крупной партии наркотиков в отношении 24-летнего мужчины и его 28-летней знакомой во Всеволожском районе.

Подозреваемые задержаны в лесу на 26 километре трассы «Кола». По версии следствия, там они оборудовали «мастер-клады». Их используют для торговли запрещенными веществами в даркнете. В карманах у задержанных находились свертки со 130 граммами порошка.

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Экспертиза установила, что это синтетический наркотик. Обнаружены еще четыре оборудованных ныне задержанными тайника. Также розовое порошкообразное вещество изъято при обысках по месту жительства.