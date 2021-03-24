Выбор Гатчины в роли административного центра обосновали удобным расположением, близким расположением к крупным населенным пунктам и автодорогам.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской проголосовали за принятие законопроекта, предоставляющего городу Гатчине статуса столицы региона. Решение было принято единогласно, 34 парламентария проголосовали «за».

Принятый законопроект меняет статью в уставе Ленобласти о месте размещения органов государственной власти региона. Выбор Гатчины обоснован удобной логистикой, близким расположением к крупным населенным пунктам и магистралям.

Переезд администрации в Гатчину начнётся уже в этом году. Сначала переедут Комитет по культуре, включая Музейное агентство, Комитет по туризму, Комитет по делам молодёжи, Комитет по физкультуре и спорту, а также часть администрации губернатора и правительства Ленобласти. Об этом рассказали 78.ru.

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