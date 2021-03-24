Еда в ресторанах Петербурга может подорожать на 20 процентов

Представители ресторанной сферы Северной столицы предупредили петербуржцев о скором подорожании среднего чека в заведениях. Причиной этому рестораторы называют рост цен на продукты.
О намерении поднять цены на обслуживание в заведениях сообщил портал dp.ru в среду, 24 марта.
Так, Владимир Хамзаев, владелец Tea House Group, рассказал, что основные ингредиенты для блюд стали дороже примерно на 20%. В данном случае речь идет о мясе и рыбе. Также об увеличении среднего чека в ресторанах и кафе рассказал совладелец нескольких заведений Михаил Фейгельман. Он упомянул, что больше всего подорожали овощи, фрукты и зелень почти на треть, а масло для жарки во фритюре — на 50%.
По оценкам Tea House Group, из-за роста цен на продукты средний чек увеличится, а поток гостей может снизиться на 5—7%.