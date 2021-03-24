Подробности: останки ребенка, найденные в Петербурге, были обглоданы животными

Специалисты провели экспертизу найденного скелета ребенка на юго-западе Петербурга. Сообщается, что погибшему было около 3-х лет.

Согласно информации Фонтанки, специалисты выяснили примерный возраст останков человека, найденных в Южно-Приморском парке. Это оказался ребёнок возрастом не больше 3-х лет, пол и причина смерти пока не установлены.

Экспертиза показала, что состояние скелета говорит о том, что его обгладывали животные. Следов насильственной смерти в ходе изучения скелета не нашли.

Следственный комитет продолжает разбирательство.

Ранее ivbg.ruсообщал, что 23 марта в полицию Красносельского района Санкт-Петербурга сообщили оскелете человека в Южно-Приморском парке.