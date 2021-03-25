Станислав Еремеев: Мы вошли в большой избирательный цикл выборов депутатов в Госдуму

Больше половины избирателей — 54% — допускают голосование за «Единую Россию» на выборах в Госдуму. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда развития гражданского общества.

Ректора Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Станислав Еремеев считает, что партия смогла завоевать настоящий авторитет конкретными делами, что подтверждает и опыт Ленобласти. А именно, все то, что волновало жителей Тихвина или Всеволожска, Выборга или Бокситогорска, было в партийной повестке.

“Мы вошли в большой избирательный цикл выборов депутатов в Госдуму. В ряде Российских регионов, в том числе, в Ленинградской области пройдут выборы в законодательные собрания, и это привело в движение весь процесс”, – отметил Станислав Еремеев.

Сегодня, 25 марта, созданы оргкомитеты по проведению предварительного голосования – праймериз. Напомним, предварительное голосование по Заксобранию «Единой России» в 2021 году пройдет с 24 по 30 мая. Единый день голосования состоится 19 сентября.