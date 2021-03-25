Данные сервиса по поиску работы говорят о том, что за ковидный год средняя зарплата в Петербурге подросла на 1368 рублей до 55 648 рублей.

Сервис HeadHunter Северо-Запад провел исследование, в котором было зафиксировано повышение предлагаемой зарплаты в Петербурге. Так, средняя зарплата в вакансиях, открытых в городе на Неве, превысила прошлогоднее значение на 1368 рублей и составила 55 648 рублей.

Второе место по росту зарплат в Северо-Западном федеральном округе заняла республика Коми, там прибавка составила почти тысячу рублей. Калининградская и Ленинградская области закрывают список лидеров с +840 и +835 рублей.

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