Отлитый монумент ближневосточного блюда красуется на улицах Приморского района Петербурга.

Сегодня, 25 марта из соцсетей стало известно о необычном архитектурном новшестве Петербурга. Неизвестный воплотил в металле руку, держащую лаваш с начинкой. Связаться с автором пока не удалось. Памятник разместили в нежилом доме № 106 по Школьной улице. Сделано это было без ведома чиновников. Об этом рассказали 78.ru.

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