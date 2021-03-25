Отлитый монумент ближневосточного блюда красуется на улицах Приморского района Петербурга.
Сегодня, 25 марта из соцсетей стало известно о необычном архитектурном новшестве Петербурга. Неизвестный воплотил в металле руку, держащую лаваш с начинкой. Связаться с автором пока не удалось. Памятник разместили в нежилом доме № 106 по Школьной улице. Сделано это было без ведома чиновников. Об этом рассказали 78.ru.
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25.03.2021 81