Сел и уехал: злоумышленник угнал Infiniti за 6,5 млн рублей — видео

В среду, 24 марта в Центральном районе Петербурга был угнан автомобиль марки Infiniti стоимостью в 6,5 млн рублей. Момент угона авто попал на видео.



Видеокадры с места преступления выложили в группе Угоны | Санкт-Петербург | Поиск. Как сообщается в публикации, вероятно выложенной владельцев крайне дорогого внедорожника, неизвестный сел в машину у дома № 7 по Итальянской улице и уехал.

Позже, в тот же день угнанный авто был замечен на Витебском проспекте, двигающимся в сторону КАД.